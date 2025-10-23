Partita da Milano l’indagine che ha portato all’arresto di un 77enne di Teggiano. Scoperto materiale pedopornografico

E’ scaturito da un’indagine condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Milano, l’arresto dell’uomo di 77 anni di Teggiano, avvenuto nei giorni scorsi per detenzione di materiale pornografico realizzato attraverso lo sfruttamento di minorenni. Oltre al 77enne salernitano è stato arrestato anche un 46enne di Torino.
La complessa indagine è lo sviluppo di una precedente attività della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Sondrio, che a gennaio aveva già portato all’arresto di un ex docente di scuola superiore. La Procura di Milano ha disposto 7 perquisizioni nei confronti di altrettanti soggetti residenti nelle città di Firenze, Genova, Napoli, Torino, Prato, Salerno e Terni.
Nel corso delle attività sono stati ispezionati numerosi dispositivi elettronici e rinvenuti video e foto illecite ritraenti minori anche in tenera età, nonché tracce di navigazioni web rivelatrici di una reiterata ricerca di materiale pedopornografico.
