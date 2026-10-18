Parigi alle prese con le dure proteste degli studenti. La testimonianza di Oriana Romano, capo unità parigina dell’OCSE

Questa settimana con i “Salernitani nel mondo” siamo stati a Parigi dove vive e lavora Oriana Romano, originaria di Sala Consilina, dal 2013 Capo unità parigina dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico). Si occupa di Economia Circolare e di Gestione delle risorse idriche.
Con Oriana abbiamo fatto il punto sulla situazione nella capitale francese al centro di aspre proteste degli studenti che durano da alcune settimane. Sono circa 200 le scuole chiuse. Proteste che stanno complicando la vita quotidiana, almeno degli spostamenti.
Ascolta
Oriana Romano da Parigi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.