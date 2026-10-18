Parigi alle prese con le dure proteste degli studenti. La testimonianza di Oriana Romano, capo unità parigina dell’OCSE

18/10/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Questa settimana con i “Salernitani nel mondo” siamo stati a Parigi dove vive e lavora Oriana Romano, originaria di Sala Consilina, dal 2013 Capo unità parigina dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico). Si occupa di Economia Circolare e di Gestione delle risorse idriche. 

Con Oriana abbiamo fatto il punto sulla situazione nella capitale francese al centro di aspre proteste degli studenti che durano da alcune settimane. Sono circa 200 le scuole chiuse. Proteste che stanno complicando la vita quotidiana, almeno degli spostamenti.

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Ascolta
Oriana Romano da Parigi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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