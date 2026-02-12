Parco di Paestum e Velia, nasce AETERNUM. Lo racconta a Radio Alfa il direttore Tiziana D’Angelo

12/02/2026 Attualità, Cronaca, Cultura, Primo Piano Nessun commento
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Un’innovazione unica, promossa dal Direttore dei Parchi archeologici di Paestum e Velia, Tiziana D’Angelo. Nasce AETERNUM.

AETERNUM rappresenta un progetto culturale volto a rafforzare il legame tra il pubblico e il patrimonio, promuovendo una fruizione consapevole e continuativa dei Parchi archeologici di Paestum e Velia. AETERNUM – Il Biglietto Eterno, la prima iniziativa in Italia di accesso a vita, promossa da un’istituzione culturale statale.

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia Mutuo Casa

La presentazione si terrà presso il Museo Archeologico Nazionale di Paestum, domani venerdì 13 febbraio alle ore 11:00. Noi abbiamo voluto anticipare i contenuti con, ospite in diretta, il Direttore dei Parchi archeologici di Paestum e Velia, Tiziana D’Angelo
Ascolta
D’Angelo su Paestum
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

Lascia un Commento