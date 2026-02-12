Parco di Paestum e Velia, nasce AETERNUM. Lo racconta a Radio Alfa il direttore Tiziana D’Angelo

Un’innovazione unica, promossa dal Direttore dei Parchi archeologici di Paestum e Velia, Tiziana D’Angelo. Nasce AETERNUM.
AETERNUM rappresenta un progetto culturale volto a rafforzare il legame tra il pubblico e il patrimonio, promuovendo una fruizione consapevole e continuativa dei Parchi archeologici di Paestum e Velia. AETERNUM – Il Biglietto Eterno, la prima iniziativa in Italia di accesso a vita, promossa da un’istituzione culturale statale.
La presentazione si terrà presso il Museo Archeologico Nazionale di Paestum, domani venerdì 13 febbraio alle ore 11:00. Noi abbiamo voluto anticipare i contenuti con, ospite in diretta, il Direttore dei Parchi archeologici di Paestum e Velia, Tiziana D’Angelo
D'Angelo su Paestum
