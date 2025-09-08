Parco del Mercatello ostaggio degli incivili a Salerno, il commento con il direttore de “La Città”

Il Parco del Mercatello, il polmone verde più grande della città di Salerno, ostaggio degli incivili. Giochi rotti, bagni danneggiati, tombini ceduti, zone lasciate al buio. Il quotidiano “La Città”, segnala anche qualcuno che ha deciso di installarne nel parco la cuccia per il proprio cane.
Per la riqualificazione del Parco del Mercatello il Comune di Salerno ha speso circa 5 milioni di euro, mentre la gestione è stata affidata alla società “Fly Group” che sulle sue pagine social scrive: “Ogni giorno i nostri operatori si trovano a fronteggiare comportamenti che minacciano la sicurezza e il decoro di uno degli spazi verdi più importanti della città. Dietro questi episodi ci sono famiglie che non possono lasciare i bambini giocare in tranquillità, sportivi costretti a fare attenzione a dove mettono i piedi, visitatori che si trovano a camminare in zone pericolose o completamente buie”. Abbiamo fatto una riflessione questa mattina col direttore de “La Città di Salerno”, Tommaso Siani.
Ascolta
Tommaso Siani su Parco Mercatello
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.