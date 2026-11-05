Parco del Cilento: salvaguardare pastorizia e biodiversità. Il punto con il direttore del Parco, Romano Gregorio

Pastorizia tradizionale e biodiversità. Il Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diano e Alburni avvia un progetto per il recupero dei manufatti tradizionali per la conservazione dell’acqua.
Abbeveratoi, fontanili, peschiere e pozzi in pietra sono, da sempre, strumenti essenziali per le attività dei pastori, rappresentando, inoltre, luoghi ideali per la crescita degli anfibi, la categoria di vertebrati maggiormente a rischio a livello globale. L’Ente Parco ha chiesto la collaborazione dei Comuni del Parco, dove viene chiesto di segnalare quei manufatti utili alla pastorizia non più funzionanti o che hanno bisogno di essere restaurati. Anche i cittadini che vorranno fare una segnalazione potranno farlo, rivolgendosi al proprio comune di appartenenza, che farà da intermediario. Dopo aver raccolto le segnalazioni il Parco avvierà una serie di sopralluoghi necessari per progettare il corretto recupero dei manufatti. Ne abbiamo parlato in diretta con il Direttore dell’Ente Parco, Romano Gregorio
Romano su Parco
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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