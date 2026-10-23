Panificatori: ora la misura è colma. Il punto con Nicola Guariglia dell’Associazione panificatori del salernitano

Anche i panificatori, che producono un bene di prima necessità, hanno subito aumento dei costi, tuttavia, al momento hanno mantenuto inalterato il prezzo del pane.
Ora però la misura è colma. Non è certo solo l’autotrasporto a dover fare i conti con il caro gasolio. Richiesto un incontro urgente con il presidente della Regione Campania Roberto Fico per riaprire il tavolo di confronto sulla panificazione in Campania e giungere ad un intervento economico straordinario da parte della Regione a favore della categoria. Abbiamo fatto il punto con Nicola Guariglia, storico fornaio di Salerno e rappresentante dell’Associazione panificatori del salernitano
Ascolta
Guariglia su caro vita
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.