Panificatori: ora la misura è colma. Il punto con Nicola Guariglia dell’Associazione panificatori del salernitano

23/10/2026 Attualità, Cronaca, Economia, Primo Piano Nessun commento
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Anche i panificatori, che producono un bene di prima necessità, hanno subito aumento dei costi, tuttavia, al momento hanno mantenuto inalterato il prezzo del pane.

Ora però la misura è colma. Non è certo solo l’autotrasporto a dover fare i conti con il caro gasolio. Richiesto  un incontro urgente con il presidente della Regione Campania Roberto Fico per riaprire il tavolo di confronto sulla panificazione in Campania e giungere ad un intervento economico straordinario da parte della Regione a favore della categoria. Abbiamo fatto il punto con Nicola Guariglia, storico fornaio di Salerno e rappresentante dell’Associazione panificatori del salernitano
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Guariglia su caro vita
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

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