Pallanuoto, il Circolo Nautico rinuncia alla A2. Il racconto del presidente Giarletta

Il Circolo Nautico Salerno rinuncia alla partecipazione al campionato di Serie A2, conquistata attraverso una stagione di lavoro, sacrifici e risultati.
Una rinuncia che arriva dopo mesi di ricerca di alternative, interlocuzioni e tentativi di garantire alla prima squadra le condizioni necessarie per proseguire. Senza la disponibilità di una piscina e senza spazi acqua economicamente sostenibili, non è stato possibile programmare il campionato con le certezze indispensabili.
La chiusura della piscina “Simone Vitale” ha privato la società di un riferimento essenziale. Il Circolo Nautico Salerno ha continuato a lavorare, riuscendo a conquistare la promozione in Serie A2 utilizzando la piscina Arbostella.
Le tariffe ordinarie fissate dall’amministrazione comunale, alle quali la società di gestione è vincolata, risultavano però non sostenibili per il Circolo per tutta la stagione. Le difficoltà erano state sottoposte all’attenzione dell’amministrazione, sin da giugno, ma, pur non mancando la disponibilità, non si è arrivati a una soluzione concreta in tempo utile.
Questa mattina a Radio Alfa, il presidente della società sportiva, Paolo Giarletta
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