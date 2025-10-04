La palestra della discordia a Pontecagnano, comitati e associazioni chiedono allo stop del progetto

04/10/2025 Cronaca Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

A Pontecagnano Faiano, comitati cittadini, associazioni e anche l’opposizione politica contestano la costruzione della nuova palestra nell’area dell’Istituto “Picentia”, un progetto da 1,15 milioni di euro, finanziato in parte con fondi ministeriali (800mila euro) e in parte con un mutuo del Comune. La petizione contro l’opera ha già raccolto quasi 1300 firme e anche l’alternativa fornita dall’amministrazione è stata respinta dai comitati, che la ritengono altrettanto impattante.

Ne abbiamo parlato con Carla Del Mese, referente del circolo “Occhi verdi” Legambiente Pontecagnano.

Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990

Ascolta
Del Mese su palestra
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

Nola Ferramenta scopri e registrati all'evento 4 e 5 ottobre Colleferro

AUTORE

Alessandro Mazzaro

Classe 1984, sono diventato giornalista pubblicista nel 2012. Dopo una lunga esperienza tra carta stampata e televisione, sono approdato alla radio, scoprendo la bellezza di questo mezzo proprio grazie a Radio Alfa. Il giornalismo è per me una scelta di vita, una passione che coltivo ogni giorno con dedizione. Suono il pianoforte. Amo la storia, la musica e la lettura. Ho scritto due libri, uno dei quali dedicato ai Depeche Mode.

Lascia un Commento