La palestra della discordia a Pontecagnano, comitati e associazioni chiedono allo stop del progetto

A Pontecagnano Faiano, comitati cittadini, associazioni e anche l’opposizione politica contestano la costruzione della nuova palestra nell’area dell’Istituto “Picentia”, un progetto da 1,15 milioni di euro, finanziato in parte con fondi ministeriali (800mila euro) e in parte con un mutuo del Comune. La petizione contro l’opera ha già raccolto quasi 1300 firme e anche l’alternativa fornita dall’amministrazione è stata respinta dai comitati, che la ritengono altrettanto impattante.
Ne abbiamo parlato con Carla Del Mese, referente del circolo “Occhi verdi” Legambiente Pontecagnano.
