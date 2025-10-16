Palasport Salerno, servono altri 5,5 milioni di euro. Si sblocca invece la provinciale Celso-Casalvelino

Nel momento in cui si annuncia la posa della prima pietra per i lavori al Palazzetto dello sport di Salerno, arriva una nuova grana. Per realizzare la struttura, sono necessari altri 5,5 milioni di euro.
È quanto emerge da una determina firmata dal responsabile del Settore Opere e Lavori Pubblici del Comune, Giovanni Micillo: dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte della giunta, infatti, è emerso che per il Palasport saranno necessari in totale poco più di 38 milioni di euro. L’opera, però, è stata finanziata dalla Regione Campania con poco più di 32,5 milioni di euro.
Il Comune ha deciso di coprire la restante parte dei soldi con i fondi del Prius. Ma le opere da realizzare con i finanziamenti del Programma di rigenerazione integrata urbana sostenibile non sono state ancora definite. Tanto che, nella determina, il funzionario segnala una postilla: «In caso di mancata inclusione nei Prius, il progetto sarà ricondotto nei limiti del finanziamento regionale già concesso». Insomma, se non ci sarà l’ok a questo ulteriore finanziamento, si rischia una “rivisitazione” con ridimensionamento del progetto.
Abbiamo fatto il punto in diretta con il collega Tommaso Siani, direttore del quotidiano La Città di Salerno. Ci siamo soffermati anche sullo sblocco della strada provinciale Celso-Casalvelino.
Tommaso Siani su Palazzetto sport
