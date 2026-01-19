Pagani, trovato in un box auto con quasi 63 kg di droga. Arrestato 28enne

Aveva con sè quasi 63 kg di droga.
Lo ha scoperto la Polizia di Salerno che ha arrestato un 28enne per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ accaduto a Pagani.
Il ragazzo è stato sorpreso all’interno di un box di sua proprietà, in una palazzina di via Alcide De Gasperi, in cui è stato trovato un borsone contenente una cospicua quantità di hashish, per un peso lordo di 61 kg e 640 grammi.
Nel corso della perquisizione estesa alla persona e al veicolo in uso al ragazzo sono stati recuperati altri 97 gr. hashish, occultati nel calzino che il 28enne indossava al piede sinistro, e 1.016 gr. custoditi all’interno del vano della portiera dell’auto.
A casa è stata trovata, all’interno di una busta di plastica riposta nell’armadio della camera da letto, una somma di denaro pari a 8.950 euro.
Infine, è stata sottoposta a sequestro l’ulteriore somma di denaro pari a 870 euro custoditi in un borsello che il ragazzo portava al seguito.
Il quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto, se immesso sul mercato, avrebbe fruttato, al dettaglio, fino a 150.000 euro.
