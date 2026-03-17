Padula, un milione e mezzo di euro per la messa in sicurezza della strada Torno-Madonnelle

Il comune di Padula ha ottenuto un milione e mezzo di euro dal Ministero dell’Interno per la messa in sicurezza della Strada Torno-Madonnelle, un’arteria strategica per la viabilità locale, collegamento tra la zona di San Francesco e la contrada Croce.
Le risorse, ottenute dall’amministrazione guidata dalla sindaca Michela Cimino nell’ambito dei fondi per la sicurezza delle infrastrutture stradali, serviranno a realizzare interventi di ripristino della carreggiata, l’allargamento dei tratti più stretti e la costruzione di cunette laterali per il deflusso delle acque.
“Si tratta di un intervento importante per la comunità – ha spiegato la sindaca – che garantirà maggiore sicurezza e una migliore circolazione, consentendo anche di alleggerire il traffico nel centro abitato”. A lavori conclusi, la strada offrirà collegamenti più rapidi e sicuri tra le diverse aree del territorio comunale.
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