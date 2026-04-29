Padula, proposta di onorificenza per “Miky Bionic”: esempio di resilienza e inclusione

La Giunta comunale di Padula ha deliberato all’unanimità la richiesta al Presidente della Repubblica di conferire un’onorificenza al merito della Repubblica Italiana a Michele Specchiale, noto come “Miky Bionic”.
La proposta nasce dal riconoscimento del percorso umano e professionale del concittadino, che dopo la perdita di un arto in un grave incidente sul lavoro ha saputo trasformare una drammatica esperienza in un esempio di rinascita.
Grazie a una protesi mioelettrica, Specchiale è oggi un deejay capace di esibirsi con competenza e originalità, diventando un caso unico e un simbolo di resilienza. Parallelamente, è impegnato in attività di sensibilizzazione su disabilità, sicurezza e inclusione, collaborando con associazioni e istituzioni a livello nazionale.
La sua attività nelle scuole e nelle strutture ospedaliere, così come il ruolo di testimonial per il Comitato Italiano Paralimpico e per il progetto SuperAbile INAIL, contribuiscono a diffondere una cultura basata su dignità, autonomia e solidarietà.
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