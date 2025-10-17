Ottobre, mese della prevenzione del tumore al seno. Le riflessioni di Arturo Iannelli

Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno, quanto è importante la prevenzione?
Dal 2005, quando Arturo Iannelli inaugurava la sezione di Salerno dell’Associazione Angela Serra, ricerca sul cancro, dedicata alla memoria di “Luana Basile”, giovane ragazza scomparsa prematuramente con un tumore, le azioni di sensibilizzazione sul territorio affinché ogni malato oncologico abbia un appropriato sostegno medico e psicologico, ha visto l’associazione impegnata nella creazione di una moderna ed efficace rete di servizi oncologici nella Provincia di Salerno e nella realizzazione di campagne informative e di prevenzione primaria. Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno, un’iniziativa dedicata a sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce e a promuovere la cultura della prevenzione attraverso campagne informative ed eventi. Durante questo periodo, vengono promosse attività come visite senologiche gratuite, mammografie e screening, sostenuti da associazioni e istituzioni. Abbiamo commentato la necessità di incrementare le attività e le azioni di sensibilizzazione alla prevenzione con Arturo Iannelli
