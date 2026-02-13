Otto casi di scabbia all’ospedale Ruggi di Salerno, attivate tutte le misure di sorveglianza e controllo. Il punto con La Città di Salerno

Sono otto in totale i casi di scabbia accertati all’ospedale Ruggi di Salerno: tre riguardano pazienti ricoverati in tre reparti differenti mentre cinque sono operatori socio sanitari del reparto di Cardiologia posti in sorveglianza domiciliare con terapia. La Direzione Aziendale ha subito attivato tutte le misure di controllo e sorveglianza sanitaria previste dai protocolli epidemiologici.
Le notifiche alle ASL sono state inviate secondo i termini di legge e le procedure interne per il corretto isolamento dei pazienti sono state diramate ai coordinatori e subito applicate. Al via, dunque, le operazioni straordinarie di sanificazione profonda di tutti gli ambienti, delle superfici e degli arredi coinvolti.
La situazione è monitorata costantemente. Questa mattina, abbiamo fatto il punto sulla vicenda insieme al collega Tommaso Siani, direttore del quotidiano La Cittàdi Salerno.
