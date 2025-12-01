Ottime previsioni per il ponte dell’Immacolata in Campania. Il punto con Vincenzo Schiavo di Confesercenti

Ottime previsioni per il lungo week-end del 6-7-8 dicembre, per il commercio in Campania.
Grande presenza di turisti e importante ritorno per l’economia campana nel Ponte dell’Immacolata. Le previsioni del centro studi di Confesercenti Campania prevedono, per il lungo week-end del 6-7-8 dicembre, che il fatturato sfiorerà i 215 milioni di euro tra incassi delle attività ricettive e indotto indiretto per bar, ristoranti, commercio, artigianato e servizi.
Ne parliamo con Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente Nazionale con delega al Mezzogiorno
Ascolta
Schiavo su commercio
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
