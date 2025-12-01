Ottime previsioni per il ponte dell’Immacolata in Campania. Il punto con Vincenzo Schiavo di Confesercenti

Ottime previsioni per il lungo week-end del 6-7-8 dicembre, per il commercio in Campania.

Grande presenza di turisti e importante ritorno per l’economia campana nel Ponte dell’Immacolata. Le previsioni del centro studi di Confesercenti Campania prevedono, per il lungo week-end del 6-7-8 dicembre, che il fatturato sfiorerà i 215 milioni di euro tra incassi delle attività ricettive e indotto indiretto per bar, ristoranti, commercio, artigianato e servizi.

Ne parliamo con Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente Nazionale con delega al Mezzogiorno
