Ottati, inaugurato il Punto di Facilitazione Digitale alla presenza dell’assessore Maraio

02/07/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

È stato inaugurato nel Convento dei Domenicani di Ottati il nuovo Punto di Facilitazione Digitale, nato per aiutare cittadini di tutte le età ad acquisire competenze informatiche e utilizzare i servizi digitali della pubblica amministrazione.

All’inaugurazione hanno partecipato l’assessore regionale alla Transizione Digitale Enzo Maraio e la direttrice generale di IFEL Campania Annapaola Voto. L’iniziativa punta a contrastare il divario digitale e favorire una maggiore partecipazione dei cittadini attraverso un supporto pratico nell’utilizzo delle tecnologie.

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Il servizio sarà attivo ogni giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17, offrendo assistenza gratuita a chi necessita di orientamento nell’accesso ai servizi online.

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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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