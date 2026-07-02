Ottati, inaugurato il Punto di Facilitazione Digitale alla presenza dell’assessore Maraio

È stato inaugurato nel Convento dei Domenicani di Ottati il nuovo Punto di Facilitazione Digitale, nato per aiutare cittadini di tutte le età ad acquisire competenze informatiche e utilizzare i servizi digitali della pubblica amministrazione.
All’inaugurazione hanno partecipato l’assessore regionale alla Transizione Digitale Enzo Maraio e la direttrice generale di IFEL Campania Annapaola Voto. L’iniziativa punta a contrastare il divario digitale e favorire una maggiore partecipazione dei cittadini attraverso un supporto pratico nell’utilizzo delle tecnologie.
Il servizio sarà attivo ogni giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17, offrendo assistenza gratuita a chi necessita di orientamento nell’accesso ai servizi online.
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