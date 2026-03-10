Oss e infermieri negli uffici e non in corsia, la denuncia del Nursind. La riflessione con La Città di Salerno

Circa 400 professionisti sanitari risultano impiegati in attività amministrative o comunque lontane dall’assistenza diretta ai pazienti, nonostante la carenza di personale negli ospedali e nei servizi sanitari del territorio salernitano.
A denunciarlo è il sindacato degli infermieri Nursind Salerno che ha inviato una segnalazione alla Procura di Salerno, alla Procura regionale della Corte dei Conti, ai Carabinieri del Nas e all’Ordine degli Infermieri di Salerno.
Nell’Asl Salerno sarebbero 187 infermieri e 213 operatori socio-sanitari attualmente assegnati a uffici, direzioni o servizi amministrativi distribuiti su tutto il territorio aziendale. Il Nursind evidenzia come questo fenomeno produca anche una disparità tra chi lavora quotidianamente in corsia e chi invece svolge mansioni diverse, pur mantenendo lo stesso trattamento economico previsto per chi presta assistenza diretta. Abbiamo commentato il caso con Tommaso Siani, direttore del quotidiano La Città di Salerno.
