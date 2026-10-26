Ospiti da parenti e amici oppure in albergo le 80 famiglie sgomberate dall’edificio in fiamme a Nocera Inferiore. Il punto con il sindaco De Maio

Sono ancora fuori dai loro appartamenti, ospiti di parenti, amici o in strutture ricettive, le 80 le famiglie sgomberate sabato sera a Nocera Inferiore a causa del vasto incendio divampato in un appartamento al primo piano di uno stabile in Piazza Trieste e Trento, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Nocera Inferiore.
Le fiamme hanno generato una densa coltre di fumo che si è rapidamente propagata all’interno della tromba delle due scale, rendendo complesse le operazioni di soccorso e di evacuazione degli inquilini. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato senza sosta per domare le fiamme e mettere in salvo gli inquilini.
Ancora ignote le cause dell’incendio. tutte dimesse le persone che erano state condotte in ospedale per principi di intossicazione. Questa mattina abbiamo fatto il punto della situazione con il sindaco Paolo De Maio.
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Sindaco De Maio su incendio a Nocera Inferiore
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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