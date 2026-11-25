Gli ospedali dell’Asl Salerno si illuminano di rosa per sensibilizzare contro la violenza sulle donne e per lanciare un messaggio di vicinanza e solidarietà.
Per tutta la settimana gli ospedali di Vallo della Lucania, Battipaglia, Eboli e Oliveto Citra saranno illuminati per richiamare l’attenzione su una problematica quanto mai attuale, mentre l’ospedale di Sapri sarà illuminato solo oggi in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Inoltre l’ASL Salerno ha aderito con sette dei suoi Presidi Ospedalieri alla sesta edizione della (H) Open Week, settimana durante la quale i sette ospedali aderenti metteranno a disposizione prestazioni e servizi dedicati, secondo le attività programmate dalle singole strutture.
Partecipano gli ospedali: “San Luca” di Vallo della Lucania, “Villa Malta” di Sarno, “Umberto I” di Nocera Inferiore, “Maria SS. Addolorata” di Eboli, “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia, “San Francesco d’Assisi” di Oliveto Citra e “L. Curto” di Polla.Ad essi si affianca il Presidio Ospedaliero “Dell’Immacolata” di Sapri, struttura con Bollino Rosa, che partecipa in gemellaggio con quello di Vallo della Lucania, che svolge il ruolo di Ospedale Pilota, forte dell’esperienza maturata nell’edizione del 2024.
Un impegno, quello dell’Asl, che si concretizza attraverso le attività dei propri Consultori Familiari, operativi nelle Unità Operative Materno Infantili distrettuali, del centro Antiviolenza “Time Out”, ambulatorio attivo per la prevenzione e il trattamento dei comportamenti violenti nelle relazioni affettive, e dei Percorsi Rosa nei Pronto Soccorso, per l’accoglienza, la cura e l’attivazione di percorsi socio-sanitari e psicologici.
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