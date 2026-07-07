Ospedale San Luca di Vallo della Lucania nella più grave crisi organizzativa degli ultimi 20 anni. Tomasco del Nursind spiega i motivi

Il progressivo svuotamento del personale medico starebbe trascinando l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania nella più grave crisi organizzativa degli ultimi vent’anni, compromettendo la capacità della struttura di garantire l’assistenza sia nelle emergenze legate ai gravi traumi, sia nelle attività sanitarie ordinarie. A denunciarlo con forza sono i vertici provinciali del sindacato Nursind di Salerno, che hanno inviato una dura nota formale ai direttori generale, sanitario e amministrativo dell’Asl per chiedere interventi immediati e un piano straordinario di assunzioni vincolate al territorio.
Secondo il sindacato, il blocco del turn-over iniziato nel 2008 e la totale assenza di una programmazione attrattiva per i giovani professionisti hanno ridotto al lumicino i reparti chiave per la gestione delle urgenze, come anestesia, chirurgia generale, neurochirurgia, ortopedia e chirurgia vascolare. Questa carenza costringe quotidianamente la direzione medica a sforzi straordinari per assicurare le prestazioni minime e impone il trasferimento in eliambulanza dei pazienti più complessi verso altri ospedali della regione.
La crisi, tuttavia, non si limita al pronto soccorso e alle chirurgie. Il sindacato evidenzia un quadro drammatico che tocca capillarmente l’intera struttura. Questa mattina, in diretta, è intervenuto il segretario provinciale del Nursind Salerno, Biagio Tomasco.
Ascolta
Biagio Tomasco su svuotamento ospedale Vallo
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.