Ospedale Ruggi, il professor Di Benedetto fondatore della Torre Cardiologica auspica il ritorno a Salerno del prof De Iesu

Un possibile ritorno all’ospedale Ruggi di Salerno del cardiochirurgo Severino De Iesu viene auspicato dal professor Giuseppe Di Benedetto, fondatore della Torre Cardiologica.
“Ho sentito che è stato contattato e che si parla concretamente di questa possibilità. Sarebbe un’ottima cosa”. Ha dichiarato il professor Di Benedetto in una intervista al quotidiano L’Ora della Sera.
“Io avevo programmato il mio lavoro formando principalmente lui: volevo – ha spiegato Di Benedetto – che fosse il mio successore, anche per una questione di continuità e, lo ammetto, anche di serenità personale. Averlo accanto mi dava la certezza che, un giorno, il reparto sarebbe rimasto in buone mani. Poi, purtroppo, le cose sono andate diversamente: hanno voluto distruggere tutto ciò che avevamo costruito in 25 anni. Il dottor Iesu fu messo nelle condizioni di lasciare il Ruggi e trasferirsi altrove, dove – paradossalmente – ha trovato più riconoscimento e anche un trattamento economico migliore”. Così il professor Giuseppe Di Benedetto in uno dei passaggi della lunga intervista a “L’Ora della Sera” consultabile online.
