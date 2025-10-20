Ospedale Fucito di Mercato San Severino, grave carenza di personale. Il punto con Pietro Antonacchio, Cisl Salerno

La riattivazione dei posti letto di Urologia e Litotrissia all’ospedale Fucito di Mercato San Severino, dopo mesi di chiusura forzata per carenza di medici, apre un nuovo fronte.
La Fp Cisl, pur prendendo “atto favorevolmente delle scelte aziendali”, denuncia l’impatto della ripresa delle attività H24 sull’assetto del personale, evidenziando una “grave carenza di personale infermieristico e sociosanitario” in altre Unità Operative.
Durante la “sospensione temporanea dell’attività di Urologia, parte del personale è stato assegnato, in via provvisoria, ad altre Unità Operative del Presidio Fucito per far fronte alle carenze di personale sanitario già esistenti e conclamate”. Ora, secondo il sindacato, la “eventuale ricollocazione del personale alla sede originaria di assegnazione, si riverserebbe negativamente comportando vuoti di organico” nei reparti che attualmente utilizzano quegli operatori. La Cisl sottolinea quindi la “necessità di valutare una opportuna integrazione di personale infermieristico e sociosanitario” nelle Unità che hanno beneficiato del supporto temporaneo.
Ne abbiamo parlato in diretta con il capo dipartimento sanità pubblica e privata della Cisl Salerno, Pietro Antonacchio
