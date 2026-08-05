Ospedale di Battipaglia, il Nursind attacca l’Asl: “Pronti ad azioni legali”

È polemica da parte del Nursind Salerno per la gestione dell’emergenza all’ospedale di Battipaglia, evacuato da domenica a causa di un cedimento strutturale.
Il segretario Biagio Tomasco in particolare si sofferma sull’assenza di un confronto preventivo con le rappresentanze dei lavoratori in merito alla decisione di evacuare e riorganizzare i reparti, annunciando provvedimenti ed esposti. Contestualmente è stata annunciata una richiesta di accesso agli atti per acquisire la documentazione relativa alla sicurezza delle strutture ospedaliere dell’intera provincia di Salerno.
Secondo il Nursind, il personale è stato trasferito senza una programmazione chiara, senza indicazioni sui tempi di assegnazione, sui turni e sulle indennità economiche. Il sindacato chiede il rispetto delle relazioni sindacali e maggiori garanzie per i lavoratori coinvolti nella riorganizzazione.
Al centro delle contestazioni c’è anche il tema della sicurezza. Il Nursind evidenzia come parte del personale continui a operare in una struttura ritenuta non idonea alla degenza dei pazienti e chiede di conoscere, attraverso documenti ufficiali, lo stato di agibilità, la tenuta statica e le certificazioni antincendio di tutti gli ospedali dell’Asl Salerno. In assenza di risposte, il sindacato annuncia ulteriori iniziative di protesta e tutela previste dalla legge.
Biagio Tomasco è intervenuto in diretta a Radio Alfa.
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