Ospedale di Agropoli, a che punto siamo? L’intervista a Gisella Botticchio del Comitato 8 Agosto

04/08/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Ad un anno dalla grande mobilitazione per difendere il futuro dell’ospedale civile di Agropoli, il Comitato 8 Agosto torna a incontrare cittadini e istituzioni, il prossimo 7 agosto, per fare il punto sulla vertenza sanitaria, sulle richieste avanzate e sulle prospettive del presidio ospedaliero.

Ne abbiamo parlato con Gisella Botticchio, presidente del Comitato 8 Agosto
Ascolta
Botticchio, comitato ospedale Agropoli
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Vito Sansone

Classe 1979, inizio la mia avventura nel giornalismo quando non ho ancora compiuto 18 anni, nel 1996, grazie ad una serie di articoli per il quotidiano “Cronache del Mezzogiorno. Giornalista pubblicista da giugno 2003, la collaborazione con Radio Alfa inizia a maggio 2010 e da allora sono la voce dal Golfo di Policastro e dai comuni dell’entroterra del Bussento.

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