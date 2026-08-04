Ospedale di Agropoli, a che punto siamo? L’intervista a Gisella Botticchio del Comitato 8 Agosto

Ad un anno dalla grande mobilitazione per difendere il futuro dell’ospedale civile di Agropoli, il Comitato 8 Agosto torna a incontrare cittadini e istituzioni, il prossimo 7 agosto, per fare il punto sulla vertenza sanitaria, sulle richieste avanzate e sulle prospettive del presidio ospedaliero.
Ne abbiamo parlato con Gisella Botticchio, presidente del Comitato 8 Agosto
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Botticchio, comitato ospedale Agropoli
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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