Sanità, svolta per l’Ospedale Costa D’Amalfi. Cardiologi nuovamente disponibili per il pronto soccorso

Arriva una svolta per l’ospedale Costa d’Amalfi di Ravello. Sarà garantita la presenza del cardiologo di turno al pronto soccorso del presidio di Castiglione di Ravello.
E’ l’esito del tavolo tenuto questa mattina presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Ruggi D’Aragona di Salerno, a cui hanno partecipato i rappresentanti della Conferenza dei sindaci della Costiera Amalfitana che hanno discusso con il Direttore Generale dell’Azienda, Nicola Cantone, della situazione sanitaria del territorio.
Al momento il 70% dei turni sono stati garantiti attraverso la disponibiltà dei cardiologi dell’azienda. In visione programmatica, il direttore Cantone ha chiesto agli uffici amministrativi dell’Azienda di sbloccare una procedura concorsuale bandita nel 2024 e poi stoppata. In attesa del nuovo concorso, i cardiologi saranno reclutati nelle graduatorie degli specializzandi della Federico II, man mano che arriveranno alla specializzazione.
Grande soddisfazione è stata espressa dai sindaci del territorio presenti.
Al microfono di Radio Alfa, in diretta, al termine della riunione, il Direttore Generale Nicola Cantone e il sindaco di Minori, Andrea Reale
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ospedale castiglione
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