Ordinanza del sindaco di Salerno contro venditori ambulanti improvvisati e abusivi. Il parere di Aniello Ciro Pietrofesa (Anva)

In merito all’Ordinanza del sindaco di Salerno che vieta la vendita di cibi preparati su strada in modalità fai da te, Anva, l’associazione dei venditori ambulanti, precisa che il divieto riguarda chi è senza autorizzazioni, senza attrezzature certificate, senza scia sanitaria.
Il divieto nasce anche per contrastare l’abusivismo commerciale dei troppi improvvisati, che continuano le attività abusivamente danneggiando gli operatori che hanno i banchetti in regola ed attrezzati e provvisti di ogni tipo di autorizzazione.
Le pannocchie bollite, le castagne e ogni altra attività di street food che riguardano gli ambulanti, se fatte con attrezzature autorizzate a livello sanitario e sicurezza prevenzione incendi possono svolgersi regolarmente con autorizzazione dell’occupazione del suolo pubblico.
Il coordinatore regionale Anva Confesercenti Campania, Aniello Ciro Pietrofesa, intervenuto in diretta sostiene che da questa ordinanza si partirà per aprire un tavolo di confronto con il Comune di Salerno per trovare spazi idonei per espletare tali attività regolari. A Pietrofesa abbiamo chiesto anch eun commento all’istituzione del Nucleo Operativo Sicurezza della Polizia Municipale.
Ascolta
Aniello Pietrofesa su ordinanza De Luca su venditori abusivi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.