Ordinanza contro chi vende cibi cotti in strada. Allontanati anche gli autorizzati, la testimonianza

Fa discutere l’ordinanza emanata negli ultimi giorni dal sindaco di Salerno, De Luca, che vieta la vendita di cibi preparati su strada in modalità fai da te.
Secondo una prima interpretazione, il provvedimento è diretto a bloccare in particolare gli ambulanti abusivi che non hanno alcuna autorizzazione, senza attrezzature certificate, senza scia sanitaria.
Provvedimento pensato per contrastare gli improvvisati ma anche per la sicurezza dei potenziali avventori.
Domenica scorsa, però, nel primo giorno di controlli, sono stati allontanati dal lungomare di Salerno anche i venditori autorizzati nonostante abbiamo mostrato tutta la documentazione richiesta dall’ordinanza.
La testimonianza di uno storico venditore di pannocchie e caldarroste, Mimmo Pirro.
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ordinenza pannocchie
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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