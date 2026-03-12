Ordigno bellico trovato a Eboli, riunione in Prefettura

12/03/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Si è tenuta stamane, in Prefettura, una riunione di coordinamento finalizzata a pianificare le attività connesse alla bonifica di un ordigno bellico della Seconda guerra mondiale, della tipologia bomba d’aereo di nazionalità inglese di 250 libbre, rinvenuto nella mattinata di ieri in un cantiere edile nel comune di Eboli.
All’incontro hanno preso parte i rappresentanti del comune di Eboli e di Battipaglia – comune limitrofo – dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, del 21° Reggimento Genio Guastatori, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Stradale, dell’Anas, della RFI, dell’ENEL.
Nel corso della riunione il personale del 21° Reggimento Genio Guastatori ha illustrato le caratteristiche dell’ordigno bellico e le procedure delle operazioni di bonifica.
I comuni di Eboli e Battipaglia effettueranno il censimento della popolazione da evacuare, la mappatura dei sottoservizi e cureranno l’informazione alla popolazione prima, durante e dopo l’evento.
Sull’area di rinvenimento dell’ordigno – messa immediatamente in sicurezza – sarà assicurata la vigilanza dinamica a cura dell’Arma dei Carabinieri, coadiuvata da pattuglie delle Polizie Municipali di Eboli e di Battipaglia.
Al momento, tenuto conto delle misure di sicurezza adottate dal personale del 21° Reggimento Genio Guastatori, non sarà interrotta la circolazione della rete autostradale limitrofa.
La Prefettura continuerà a coordinare le attività connesse alla bonifica dell’ordigno che saranno approfondite in occasione di ulteriori incontri nei prossimi giorni.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia Mutuo Casa
 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Redazione

La Redazione di Radio Alfa formata tutta da giornalisti professionisti, assieme ad un affiatato gruppo di giornalisti dislocati sul territorio salernitano, coordina e produce quotidianamente tutta l'informazione web, oltre a diverse edizioni di informazione locale al 30° minuto dell’ora, rubriche a tema e informazioni sul traffico e sulla viabilità al 15° minuto dell’ora, diffuse online e attraverso le varie piattaforme di ascolto di Radio Alfa. Seguici anche su | Facebook | Instagram | X | YouTube |

Notizie correlate

Lascia un Commento