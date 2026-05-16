Ordigno bellico scoperto in un terreno agricolo a Battipaglia, scattate misure di sicurezza e sorveglianza

Un altro residuato bellico (foto d’archivio) è venuto alla luce a Battipaglia . L’ordigno della seconda guerra mondiale è stato trovato in un terreno agricolo facendo scattare immediatamente i protocolli di sicurezza per la tutela dell’incolumità pubblica e privata.
A seguito di verifiche effettuate dagli artificieri del 21esimo Reggimento Genio Guastatori, ieri la sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, ha firmato un’ordinanza che impone il divieto assoluto di avvicinamento all’area interessata nel terreno di un’azienda agricola, in via Eboli. Ieri, si è svolta una riunione tecnica che ha evidenziato “gravi pericoli per la pubblica e privata incolumità”. Di conseguenza è scattata l’ordinanza che impone alla società proprietaria del fondo l’obbligo tassativo di vietare l’accesso e l’avvicinamento sia al proprio personale dipendente che a qualunque soggetto terzo.
La situazione resta sotto stretto monitoraggio in attesa che vengano definite, di concerto con la Prefettura e gli artificieri, le operazioni di rimozione, disinnesco e messa in sicurezza definitiva dell’area.
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