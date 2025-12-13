Opere pubbliche a Salerno, l’assessore comunale Dario Loffredo ha risposto ad alcune domande

Oggi abbiamo affrontato il tema dei lavori pubblici a Salerno con l’assessore comunale Dario Loffredo che ha accettato di essere con noi in diretta. Tra gli ultimi interventi annunciati c’è l’intervento d’urgenza per garantire la sicurezza del viadotto Gatto a Salerno. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo da 132mila euro per la manutenzione straordinaria dell’arteria, concentrandosi sui giunti di dilatazione messi a dura prova dal passaggio quotidiano di circa mille mezzi pesanti diretti o provenienti dal porto commerciale.
L’assessore Loffredo ha poi fatto il punto sui lavori per il nuovo palazzetto dello sport e per la Piscina Vitale. Ha confermato un finanziamento di 5,5 milioni di euro per realizzare i lavori al pattinodromo di Torrione e per mettere in sicurezza l’intera area soggetta a crolli.
Ascolta
Dario Loffredo su opere pubbliche a Salerno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
