Operazione Mense Ospedaliere. I Carabinieri del Nas di Salerno in 22 strutture, 18 non a norma

24/03/2026 Cronaca Nessun commento
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Operazione “Mense ospedaliere” dei carabinieri del Nas di Salerno che hanno ispezionato 22 strutture tra Salerno, Avellino e Benevento. Sono 18 quelle trovate non a norma al termine dei controlli effettuati tra febbraio e marzo scorsi, allo scopo di garantire la sicurezza alimentare e la salute dei degenti ospedalieri. Le violazioni riscontrate hanno portato all’elevazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 26mila euro.

Le irregolarità sono state riscontrate nell’Agro Nocerino-Sarnese, dove analisi di laboratorio hanno rivelato una carica batterica non soddisfacente sui vassoi, imponendo l’immediata revisione dei protocolli di sanificazione.

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Nella Piana del Sele, sono state elevate sanzioni amministrative per 3.000 euro totali dovute a carenze igieniche reiterate, irregolarità nel trasporto pasti e mancato monitoraggio delle temperature.

Nelle mense ospedaliere del Cilento, riscontrate muffe nei locali e malfunzionamento dei sistemi di aspirazione. Molte irregolarità meno gravi sono state risolte immediatamente a seguito delle prescrizioni impartite dai NAS.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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