Operazione Mense Ospedaliere. I Carabinieri del Nas di Salerno in 22 strutture, 18 non a norma

Operazione “Mense ospedaliere” dei carabinieri del Nas di Salerno che hanno ispezionato 22 strutture tra Salerno, Avellino e Benevento. Sono 18 quelle trovate non a norma al termine dei controlli effettuati tra febbraio e marzo scorsi, allo scopo di garantire la sicurezza alimentare e la salute dei degenti ospedalieri. Le violazioni riscontrate hanno portato all’elevazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 26mila euro.
Le irregolarità sono state riscontrate nell’Agro Nocerino-Sarnese, dove analisi di laboratorio hanno rivelato una carica batterica non soddisfacente sui vassoi, imponendo l’immediata revisione dei protocolli di sanificazione.
Nella Piana del Sele, sono state elevate sanzioni amministrative per 3.000 euro totali dovute a carenze igieniche reiterate, irregolarità nel trasporto pasti e mancato monitoraggio delle temperature.
Nelle mense ospedaliere del Cilento, riscontrate muffe nei locali e malfunzionamento dei sistemi di aspirazione. Molte irregolarità meno gravi sono state risolte immediatamente a seguito delle prescrizioni impartite dai NAS.
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