Operazione della Finanza. Maxi sequestro da 780mila euro per falsa fatturazione ed autoriciclaggio

La Finanza di Scafati ha dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente fino a concorrenza della somma di circa 780mila euro nonché all’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di sei persone operanti nell’area dell’agro nocerino-sarnese, a cui sono stati contestati a vario titolo dei reati di trasferimento fraudolento di beni e valori, emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante il loro utilizzo, omessa dichiarazione e autoriciclaggio dei relativi proventi attraverso operazioni bancarie internazionali verso la Repubblica Popolare Cinese.
In particolare, le indagini si sono focalizzate su una società con sede a Sarno attiva nel commercio di prodotti di panetteria, evidenziando sin da subito l’impiego di manodopera straniera sprovvista di regolare permesso di soggiorno, nonché l’omessa presentazione dei modelli dichiarativi per la liquidazione delle imposte sui redditi e dell’IVA dal 2021. Gli approfondimenti hanno appurato l’esistenza di una rete di false fatturazioni, emesse e ricevute dalla società, finalizzate ad abbattere il calcolo delle imposte, con società cartiere e intestate a prestanome.
Oltre al sequestro, sono state applicate nei confronti dei due indagati principali, rispettivamente, le misure dell’obbligo di dimora nel comune di residenza e del divieto di esercitare imprese e di ricoprire qualsivoglia incarico o ufficio direttivo o rappresentativo di persone giuridiche.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.