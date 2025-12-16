Operazione antidroga nel Cilento, 6 arresti tra Agropoli e Torchiara

16/12/2025 Cronaca Nessun commento
Nuovo intervento dei carabinieri nel Cilento contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. All’alba di oggi, nei comuni di Agropoli e Torchiara, i militari della Sezione Operativa della Compagnia di Agropoli hanno eseguito 6 arresti su ordine del gip del Tribunale di Vallo della Lucania, su richiesta della locale Procura. Le accuse contestate sono, a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione rappresenta il secondo significativo colpo inferto in pochi giorni allo smercio di droga sul territorio cilentano, dopo il blitz condotto a Capaccio Paestum, che aveva portato a 18 arresti, smantellando anche una rete di pusher di origine marocchina. Le indagini, coordinate dalla Procura di Vallo della Lucania, proseguono per delineare ulteriori responsabilità e ricostruire l’intera rete di spaccio attiva nella zona.

