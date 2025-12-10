Operazione antidroga dei Carabinieri tra Salerno, Napoli e Avellino. Arrestate 19 persone

Sono 19 le misure cautelari, 8 in carcere e 11 ai domiciliari, eseguite all’alba di oggi dai carabinieri del comando provinciale di Salerno nei confronti di persone residenti nelle province di Salerno, Avellino e Napoli, indagate, a vario titolo, per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, soprattutto cocaina e crack. Gli arresti sono stati ordinati dal Gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.
I carabinieri hanno eseguito anche il sequestro di beni immobili, terreni e crediti fiscali per un valore complessivo superiore al milione di euro. Le indagini hanno fatto emergere una rete capace di muovere ingenti quantitativi di droga e generare un volume d’affari stimato in oltre 1,2 milioni di euro l’anno.
Secondo gli investigatori, al vertice dell’associazione ci sarebbe Mario Viviani, 36 anni, ritenuto il “capo promotore, fulcro e apice dell’organizzazione”. Pur essendo agli arresti domiciliari nella zona Ogliara di Salerno, Viviani avrebbe trasformato l’abitazione in base logistica della presunta rete di spaccio, impartendo ordini, ricostruendo rapporti con fornitori e clienti e coordinando gli spacciatori dotati di auto e cellulari dedicati.
I carabinieri hanno documentato numerose cessioni al dettaglio con dosi di cocaina e crack, vendute a 30 euro l’una. Complessivamente sono stati sequestrati oltre 1 kg di droga. Nell’ambito dell’operazione sono stati arrestati in flagranza 5 spacciatori, mentre altri 2 sono stati denunciati.
