Operazione antidroga ad Agropoli. 5 indagati, usavano termini criptici e consegne su appuntamento

5 persone sono state raggiunte da altrettante ordinanze di custodia cautelare eseguite dai Carabinieri di Agropoli per spaccio di sostanze stupefacenti.
Una persona è stata sottoposta agli arresti domiciliari, un’altra all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre per tre indagati è stato disposto il divieto di dimora nel comune di Agropoli. Secondo l’indagine, i cinque, alcuni dei quali in concorso tra loro, sono accusati di spaccio di cocaina. Nel corso dell’indagine, sono stati recuperati circa 100 grammi di sostanza stupefacente. Sono emersi anche dei particolari con cui gli spacciatori ponevano in essere l’attività. Intanto le consegne avvenivano su appuntamento con clienti abituali, utilizzando un linguaggio criptico per mascherare la natura delle conversazioni. Le compravendite erano circoscritte al minimo indispensabile in termini di durata.
Gli indagati avevano sempre delle scorte di stupefacenti in caso di richieste improvvise. Uno di essi utilizzava un’utenza telefonica intestata a un soggetto straniero, mentre altri celavano lo stupefacente in luoghi ove non fosse loro riconducibile in caso di controllo. Tra di loro usavano canali comunicativi sicuri e notoriamente più difficili da intercettare
