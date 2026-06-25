Operativo da qualche giorno a Salerno il Nucleo Operativo Sicurezza della Polizia Muncipale. Il punto con Davide Sapere (CSA)

25/06/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

E’ operativo da qualche giorno a Salerno il Nucleo Operativo Sicurezza, il nuovo reparto della Polizia Municipale voluto dal sindaco Vincenzo De Luca, per rafforzare i controlli e gli interventi sul territorio cittadino.

Azioni mirate soprattutto contro parcheggiatori abusivi, accattonaggio molesto, venditori irregolari, sversamenti illeciti, per i controlli nei locali del centro storico e del lungomare, verifiche su ruderi dismessi e titoli di soggiorno. 

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Il Nucleo Operativo Sicurezza avrà inoltre un ruolo centrale nel contrasto all’inquinamento acustico nel centro storico, tema molto sentito dai commercianti, e nei controlli serali e notturni lungo le principali aree della movida. Abbiamo fatto un punto sulle prime azioni del Nucleo Operativo Sicurezza con l’avvocato Davide Sapere della segreteria provinciale del sindacato della categoria CSA. 

Ascolta
Davide Sapere su attività Nucleo operativo Sicurezza
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento