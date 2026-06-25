Operativo da qualche giorno a Salerno il Nucleo Operativo Sicurezza della Polizia Muncipale. Il punto con Davide Sapere (CSA)

E’ operativo da qualche giorno a Salerno il Nucleo Operativo Sicurezza, il nuovo reparto della Polizia Municipale voluto dal sindaco Vincenzo De Luca, per rafforzare i controlli e gli interventi sul territorio cittadino.
Azioni mirate soprattutto contro parcheggiatori abusivi, accattonaggio molesto, venditori irregolari, sversamenti illeciti, per i controlli nei locali del centro storico e del lungomare, verifiche su ruderi dismessi e titoli di soggiorno.
Il Nucleo Operativo Sicurezza avrà inoltre un ruolo centrale nel contrasto all’inquinamento acustico nel centro storico, tema molto sentito dai commercianti, e nei controlli serali e notturni lungo le principali aree della movida. Abbiamo fatto un punto sulle prime azioni del Nucleo Operativo Sicurezza con l’avvocato Davide Sapere della segreteria provinciale del sindacato della categoria CSA.
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Davide Sapere su attività Nucleo operativo Sicurezza
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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