Operaio senza vita nella piscina di un agriturismo a Perdifumo

24/06/2026 Cronaca Nessun commento
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Un operaio 36enne, originario dello Sri Lanka, ieri mattina, è stato trovato senza vita nella piscina di un agriturismo a Perdifumo.

A dare l’allarme sono stati alcuni dipendenti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno potuto soltanto constatare il decesso. Secondo i primi accertamenti, l’uomo, che aveva iniziato da poco la collaborazione, potrebbe essere stato colto da un malore. La dinamica dell’accaduto è comunque al vaglio dei Carabinieri.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria la salma è stata trasferita all’ospedale di Vallo della Lucania, dove nei prossimi giorni sarà eseguito l’esame autoptico.

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