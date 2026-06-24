Operaio senza vita nella piscina di un agriturismo a Perdifumo

Un operaio 36enne, originario dello Sri Lanka, ieri mattina, è stato trovato senza vita nella piscina di un agriturismo a Perdifumo.
A dare l’allarme sono stati alcuni dipendenti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno potuto soltanto constatare il decesso. Secondo i primi accertamenti, l’uomo, che aveva iniziato da poco la collaborazione, potrebbe essere stato colto da un malore. La dinamica dell’accaduto è comunque al vaglio dei Carabinieri.
Su disposizione dell’autorità giudiziaria la salma è stata trasferita all’ospedale di Vallo della Lucania, dove nei prossimi giorni sarà eseguito l’esame autoptico.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.