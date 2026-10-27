Operaio morto sul lavoro nella cava del Cernicchiara a Salerno, indagata una persona. Il punto con La Città di Salerno

Una persona risulta indagata per il decesso di Ferdinando Gallo, il 57enne di Salerno, vittima dell’incidente sul lavoro all’interno della cava del Cernicchiara, lo scorso 22 ottobre. E’ rimasto schiacciato da un muletto che stava manovrando e che si è capovolto.
Contestualmente all’incarico per l’autopsia, ieri, è stato iscritto sul registro degli indagati con l’ipotesi di reato di omicidio colposo il responsabile della sicurezza della ditta impegnata nelle attività estrattive. Un atto dovuto per consentire al dipendente della società di nominare un proprio consulente. Oggi i funerali. Sugli sviluppi delle indagini sulla tragedia ci siamo soffermati con il collega del quotidiano La Città di Salerno, Domenico Gramazio.
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Domenico Gramazio su indagini incidente sul lavoro
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