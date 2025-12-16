Operaio di Montesano sulla Marcellana vittima di un incidente sul lavoro a Viggiano

Era originario di Montesano sulla Marcellana, della frazione di Tardiano, e si chiamava Francesco Palermo, l’uomo di 67 anni che ieri pomeriggio è morto in un incidente sul lavoro a Viggiano, in Val d’Agri. Stava scaricando materiale dal cassone di un automezzo che conduceva. E’ stato travolto dal carico. E’ stato infatti trovato sotto un cumulo di terra, proprio dietro il cassone ribaltabile.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli ispettori della sicurezza, i vigili del fuoco e il 118. Non è stato possibile salvare il 67enne. La dinamica è in fase di accertamento. Procedono i carabinieri, delegati dalla Procura di Potenza.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.