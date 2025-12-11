Open Day all’Istituto “Sacco” di Sant’Arsenio domenica 14 dicembre per presentare l’offerta formativa

11/12/2025 Cultura Nessun commento
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

E’ tutto pronto all’Istituto Omnicomprensivo “Antonio Sacco” di Sant’Arsenio per l’Open Day in programma Domenica 14 Dicembre dalle ore 16.00, per far conoscere l’offerta formativa dell’istituto nella sua interezza e visitare gli ambienti didattici. 

Per l’occasione saranno anche inaugurati il nuovo bar didattico, la web radio “Onde Corte” e saranno presentate le partnership odontotecnicheIn programma anche laboratori didattici ed esibizioni dell’orchestra e del coro dell’istituto alle 16:30 e alle 17:30.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

I saluti saranno affidati alla dirigente scolastica, prof.ssa Antonietta Cembalo

Sono tre i percorsi di studio

ITE – Istituto Tecnico Economico per chi desidera intraprendere un percorso lavorativo nel mondo dell’imprenditoria, del commercio e della finanza. 

IPSEOA – Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, per lavorare nel mondo della ristorazione e dell’ospitalità o per proseguire gli studi nell’ambito gastronomico e turistico.

ODONTOTECNICO relativo alle professioni sanitarie, per imparare a progettare e realizzare protesi dentarie e dispositivi ortodontici attraverso strumenti di precisione e tecnologie digitali.

Non solo. L’Istituto Omnicomprensivo “Antonio Sacco” di Sant’Arsenio offre tante opportunità tra cui i programmi di internazionalizzazione come l’Erasmus, le certificazioni linguistiche e informatiche, i laboratori di web radio, giornale online e teatro, progetti dedicati alla sostenibilità, all’educazione finanziaria e allo sport.

Appuntamento quindi all’Istituto Omnicomprensivo “Antonio Sacco” di Sant’Arsenio per l’Open Day, Domenica 14 Dicembre, dalle ore 16.00.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Redazione

La Redazione di Radio Alfa formata tutta da giornalisti professionisti, assieme ad un affiatato gruppo di giornalisti dislocati sul territorio salernitano, coordina e produce quotidianamente tutta l'informazione web, oltre a diverse edizioni di informazione locale al 30° minuto dell’ora, rubriche a tema e informazioni sul traffico e sulla viabilità al 15° minuto dell’ora, diffuse online e attraverso le varie piattaforme di ascolto di Radio Alfa. Seguici anche su | Facebook | Instagram | X | YouTube |

Lascia un Commento