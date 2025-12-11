Open Day all’Istituto “Sacco” di Sant’Arsenio domenica 14 dicembre per presentare l’offerta formativa

E’ tutto pronto all’Istituto Omnicomprensivo “Antonio Sacco” di Sant’Arsenio per l’Open Day in programma Domenica 14 Dicembre dalle ore 16.00, per far conoscere l’offerta formativa dell’istituto nella sua interezza e visitare gli ambienti didattici.
Per l’occasione saranno anche inaugurati il nuovo bar didattico, la web radio “Onde Corte” e saranno presentate le partnership odontotecniche. In programma anche laboratori didattici ed esibizioni dell’orchestra e del coro dell’istituto alle 16:30 e alle 17:30.
I saluti saranno affidati alla dirigente scolastica, prof.ssa Antonietta Cembalo.
Sono tre i percorsi di studio:
ITE – Istituto Tecnico Economico per chi desidera intraprendere un percorso lavorativo nel mondo dell’imprenditoria, del commercio e della finanza.
IPSEOA – Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, per lavorare nel mondo della ristorazione e dell’ospitalità o per proseguire gli studi nell’ambito gastronomico e turistico.
ODONTOTECNICO relativo alle professioni sanitarie, per imparare a progettare e realizzare protesi dentarie e dispositivi ortodontici attraverso strumenti di precisione e tecnologie digitali.
Non solo. L’Istituto Omnicomprensivo “Antonio Sacco” di Sant’Arsenio offre tante opportunità tra cui i programmi di internazionalizzazione come l’Erasmus, le certificazioni linguistiche e informatiche, i laboratori di web radio, giornale online e teatro, progetti dedicati alla sostenibilità, all’educazione finanziaria e allo sport.
Appuntamento quindi all’Istituto Omnicomprensivo “Antonio Sacco” di Sant’Arsenio per l’Open Day, Domenica 14 Dicembre, dalle ore 16.00.
