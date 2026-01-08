Open Day all’Istituto “Sacco” di Sant’Arsenio domenica 11 gennaio

Nuovo Open Day all’Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Sacco” di Sant’Arsenio domenica 11 gennaio, dalle ore 16.00.
Sarà data l’opportunità di conoscere l’offerta didattica e formativa della scuola.
Gli indirizzi sono tre:
- Istituto Tecnico Economico, con corsi come Amministrazione Finanza e Marketing, Sistemi Informativi Aziendali e Relazioni Internazionali per il Marketing
- Istituto Professionale per i Servizi con specializzazioni in Enogastronomia, Sala e Vendita, Accoglienza turistica, Corso di II livello serale per l’I.P.S.E.O.A.
- Corso di Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie – Odontotecnico
A presentare l’offerta formativa sarà la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Antonietta Cembalo.
Sarà possibile partecipare anche ai laboratori didattici. Per l’occasione sarà anche presentato “Il Sacco Press”, il nuovo giornalino online della scuola, con una partnership con la F.S.L. (Federazione Scuole Locali). In programma anche lo sketch teatrale “Il sacerdote del fisco”, in alle ore 17.00 e alle 18.00.
