Omicidio Vassallo, il Tar Lazio annulla la sospensione dal servizio del colonnello Cagnazzo

Omicidio Vassallo. Il Tar del Lazio ha annullato il decreto con cui il ministero della Difesa ha disposto, nell’ottobre 2025, la sospensione precauzionale dal servizio per il colonnello Fabio Cagnazzo, coinvolto nell’inchiesta della Procura di Salerno sull’omicidio del sindaco-pescatore Angelo Vassallo.
Nel maggio del 2025, a distanza di otto mesi dall’arresto, l’ufficiale è tornato in libertà su decisione del tribunale del Riesame, che ha annullato l’ordinanza con cui il gip di Salerno dispose misure cautelari nei confronti di 4 indagati: oltre che per Cagnazzo, i provvedimenti del giudice riguardarono l’imprenditore Giuseppe Cipriano, l’ex pentito Romolo Ridosso e l’ex carabiniere Lazzaro Cioffi. Decisiva sarà la decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio degli inquirenti che, verosimilmente, dovrebbe giungere in occasione dell’udienza del prossimo 30 gennaio.
