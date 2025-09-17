Omicidio Vassallo, il figlio Antonio “il Pd si costituisca parte civile nel processo”

Con una mail inviata alla segreteria nazionale del PD, Antonio Vassallo, figlio del sindaco di Pollica, Angelo, ha chiesto al partito di costituirsi parte civile nel processo per l’omicidio del padre, avvenuto 15 anni fa.
Un atto che potrebbe avvenire in occasione del prosieguo dell’udienza, in programma il 17 ottobre: dopo la mail inviata da Vassallo, infatti, il Pd lo avrebbe contattato telefonicamente per avviare l’iter.
“Mi rivolgo a voi con profonda amarezza“, ha scritto Antonio Vassallo nella mail inviata al PD. “Mio padre, Angelo Vassallo, fino all’ultimo giorno della sua vita ha rappresentato il vostro partito, e dopo la sua morte, molte sedi del Partito Democratico, anche a livello nazionale, sono state intitolate al suo nome. La costituzione di parte civile sarebbe un un gesto politico e morale di coerenza con i valori che il Partito Democratico dichiara di difendere”.
“In caso contrario – ha aggiunto Antonio Vassallo – vi chiedo di spiegare apertamente le ragioni per cui avete scelto di non costituirvi nel processo”.
