Omicidio Vassallo, colpo di scena. Procura e Procura generale ricorrono in appello contro il proscioglimento del colonnello Cagnazzo

08/05/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo. La Procura e la Procura generale di Salerno ricorrono in appello contro il proscioglimento del colonnello Fabio Cagnazzo.

Arriva un nuovo colpo di scena sul caso giudiziario dell’omicidio avvenuto il 5 settembre 2010, quando il sindaco di Pollica fu ucciso ad Acciaroli a colpi di pistola.

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La Procura di Salerno, in accordo e condivisione con la Procura generale presso la Corte di appello – si legge in una nota – ha depositato nella giornata di ieri appello contro la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Salerno del 27 marzo 2026, depositata il 27 aprile 2026, con la quale era stato dichiarato il non luogo a procedere nei confronti del colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo, imputato di concorso nell’omicidio di Vassallo Angelo e di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, ed ha richiesto, quindi, alla Corte di Appello di disporne il rinvio a giudizio. 

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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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