Omicidio-suicidio a Cava de’ Tirreni. Uccide la compagna, ferisce la suocera poi si lancia dalla finestra

Omicidio-suicidio a Cava de’ Tirreni in un’abitazione di via Ragone.
Una donna di 40 anni, l’imprenditrice Anna Tagliaferri, titolare di una nota pasticceria del posto, è stata uccisa dal compagno, anch’egli 40enne. I due non erano conviventi.
Intorno alle 16.30, l’uomo ha accoltellato la donna, uccidendola, poi ha anche ferito la suocera 75enne, prima di salire sul tetto dell’abitazione da dove si è lanciato nel vuoto, finendo in un cortile adiacente e morendo sul colpo.
La donna ferita non è in pericolo di vita. E’ stata la testimone oculare del femminicidio ed è rimasta ferita per essersi interposta all’aggressione nel tentativo di difendere la figlia.
Indagano i carabinieri.
