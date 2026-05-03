Omicidio Sessa ad Ibiza, convalidato l’arresto del 45enne

03/05/2026 Cronaca Nessun commento
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Un tribunale di Ibiza ha convalidato l’arresto del 45enne di Avellino accusato di aver ucciso, sull’isola spagnola, il connazionale Francesco Sessa, pizzaiolo di 35 anni originario di Pagani.

Per il presunto omicida è dunque stata decretata la misura del carcere preventivo senza cauzione. Secondo Diario de Ibiza, l’uomo è stato trasferito nel Centro penitenziario di Ibiza dopo un’udienza durata circa 6 ore.

Lo stesso giornale locale cita una fonte vicina all’accusato secondo cui questi si sarebbe dichiarato innocente in sede giudiziaria.  

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AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

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