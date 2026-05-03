Omicidio Sessa ad Ibiza, convalidato l’arresto del 45enne

Un tribunale di Ibiza ha convalidato l’arresto del 45enne di Avellino accusato di aver ucciso, sull’isola spagnola, il connazionale Francesco Sessa, pizzaiolo di 35 anni originario di Pagani.
Per il presunto omicida è dunque stata decretata la misura del carcere preventivo senza cauzione. Secondo Diario de Ibiza, l’uomo è stato trasferito nel Centro penitenziario di Ibiza dopo un’udienza durata circa 6 ore.
Lo stesso giornale locale cita una fonte vicina all’accusato secondo cui questi si sarebbe dichiarato innocente in sede giudiziaria.
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