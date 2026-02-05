Omicidio panettiere a Sarno, familiari e cittadini chiedono giustizia e pena esemplare. Il commento con Il Mattino di Salerno

Un video amatoriale finito in rete mostra il momento in cui la polizia, con l’aiuto di un carabiniere fuori servizio, ha arrestato, sottraendolo al linciaggio di alcuni presenti, il 35enne Andrea Sirica, autore dell’omicidio del panettiere 57enne Gaetano Russo, accoltellato nel suo negozio di alimentari e panificio in piazza Sabotino a Sarno.

Le indagini della polizia hanno consentito di ricostruire che l’omicidio è avvenuto durante un breve litigio, durante il quale l’arrestato ha impugnato un coltello trovato nel locale e ha colpito più volte la vittima. La dinamica dei fatti è stata riscontrata da chi indaga anche dalle dichiarazioni dei testimoni presenti e dalle immagini di videosorveglianza.  

Un’intera città si stringe attorno alla famiglia, mentre cresce la richiesta di giustizia esemplare per un omicidio che ha lasciato una ferita profonda nella comunità. Ne abbiamo parlato con la collega del Mattino di Salerno, Rossella Liguori.
