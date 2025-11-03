Omicidio Nappo, fermati due giovani. Parla il papà del 18enne ucciso a Boscoreale

03/11/2025 Cronaca, Primo Piano Nessun commento
Due giovani sono stati sottoposti a fermo su ordine della Procura di Torre Annunziata, per l’omicidio del diciottenne Pasquale Nappo, residente a Scafati, ucciso, nella notte tra sabato e domenica, in piazza Pace a Boscoreale. Il fermo è scattato nei confronti di un 18enne e di un 23enne che si sono consegnati ai Carabinieri.

Secondo quanto si è appreso, a esplodere i colpi di pistola, uno dei quali è risultato fatale per il diciottenne, sarebbe stato il coetaneo. I due viaggiavano in sella a uno scooter quando sono entrati in azione.

Nelle ultime ore ha parlato anche il papà di Pasquale Nappo: “Non era lui l’obiettivo. Mio figlio è sempre stato un ragazzo tranquillo. Ha sentito degli spari, si è affacciato ed è stato colpito da un proiettile vagante”. E’ quanto ha dichiarato Salvatore Nappo. “Non sappiamo darci una spiegazione. L’avevo sentito a mezzanotte, era a Napoli a una festa. Al ritorno si era fermato con gli amici in piazza. Era sereno”, ha spiegato il padre del giovane.

