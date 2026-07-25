Omicidio Esposito, il direttore di OttoChannel: “ora sulla vicenda cali un velo di corretta discrezione”

“Sulla tragica e orribile fine di Luca ci auguriamo che ora cali un velo se non di silenzio almeno di corretta discrezione. Sui social, invece, c’è stata la solita sguaiata cattiveria che caratterizza la piazza virtuale. Anche questo scempio Luca non lo meritava. Ora riposi in pace, pregheremo per lui e lo ricorderemo sempre come merita e come l’abbiamo conosciuto: un inguaribile rompiscatole che aveva il pregio di dire sempre quello che pensava. Anche se agli altri, quasi sempre, non piaceva. Ciao Luca”. Sono parole di Pierluigi Melillo, direttore di OttoChannel, tv regionale campana di cui Esposito era opinionista sportivo, subito dopo il fermo dell’uomo che per gli inquirenti ha ucciso il giornalista.
Il direttore Melillo è stato nostro ospite in diretta
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Commento Melillo su Esposito
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