Omicidio Esposito, disposto il cercere per il 26enne tunisino

Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura cautelare in carcere per il tunisino di 26 anni, Ridha Rahmouni, accusato di aver ucciso e poi bruciato il giornalista Luigi ‘Luca’ Esposito di 53 anni, nella notte tra il 18 e il 19 luglio, in un terreno agricolo in località Cioffi, a Eboli.
Lo ha deciso dopo l’udienza di convalida al Tribunale di Salerno, durata poco più di un’ora, per l’uomo fermato la notte tra venerdì e sabato e ritenuto responsabile della morte di Esposito.
Il giudice, confermando il quadro accusatorio ha contestato il reato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione, nonché soppressione di cadavere.
Il 26enne oggi ha risposto alle domande e ha chiarito ulteriori dinamiche di quello che è accaduto.
L’avvocato Mauri, legale di Rahmuni, oggi ha affermato “Ci sono degli aspetti, già emersi durante l’interrogatorio a seguito del fermo che devono essere sicuramente approfonditi. Per eventi così drammatici e complessi – ha aggiunto il legale – è necessario, non ai fini di un gossip becero, approfondire degli aspetti della vita dei soggetti coinvolti. Poi ci sono degli aspetti tecnici che riguardano l’evento della morte della vittima e che potrebbero cambiare l’attuale capo di imputazione” ha affermato ancora il legale non entrando nel merito del movente che sarebbe stato alla base dell’omicidio.
Sul coinvolgimento di altre persone, l’avvocato Mauri non ha risposto.
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